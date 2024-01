"Les Aventures de Papa Yo" se poursuivent avec "Stop la tablette !"

Notre animateur Yo OBG dévoile la suite de ses histoire pour enfants.

Il vous réveille tous les matins aux côtés d'Alice dans le Morning de Generations. Mais Yo OBG n'a pas qu'une seule casquette. Également host pour les Rap Contenders et fondateur du média Calcium TV, il s'est lancé l'année dernière dans toute autre chose : la littérature pour les enfants. Motivé par sa paternité, il livre d'abord ses expériences dans un podcast, "Nos vies de papa" et souhaite alors laisser une trace écrite pour ses enfants. "Les Aventures de Papa Yo" voit alors le jour.

Après "La Sortie Scolaire" et "Liam ne veut plus aller au centre aéré" écrit par Aouicha Traoré et illustré par Fabienne Orelien, Yoann continue de s'inspirer de sa vie de papa et propose un tout nouveau numéro toujours édité chez Anka Élévation : "Stop la tablette !". Toujours ancré dans l'ère du temps, l'animateur s'attarde désormais à un sujet phare au coeur de l'éducation des enfants de la nouvelle génération : l'utilisation des tablettes au profit d'autres activités. "Kayla est l’artiste de la famille. Elle adore dessiner. Mais depuis qu’elle a une tablette, elle a délaissé ses crayons et pinceaux, raconte ce tome 3. Les jeux sur la tablette sont devenus son activité préférée. C’est la seule chose qui l’intéresse vraiment". Mais Papa et Mama Yo décident d'intervenir et "utilisent leur amour et leur sagesse pour aider Kayla à trouver un équilibre."

Ce nouveau livre disponible le 15 mars prochain s'inscrit dans la continuité du travail de Yo OBG, proposant de nouveau une histoire en accord avec la société et avec ce que l'animateur vit aussi au quotidien avec ses enfants. Des histoires inspirées de faits réels donc, qui ne manqueront pas de toucher de nombreux parents et enfants.