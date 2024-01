Lil Yachty dévoile une incroyable playlist

Elle est publique sur Apple Music.

Lil Yachty a été vexé parce qu'une de ses playlists aurait été dévoilée sur le Net. Les internautes trouvant qu'il avait des "goûts de base". On a ainsi vu débarquer une page Spotify sur laquelle on y voyait une playlist soi-disant concoctée par Yachty et dans laquelle on trouvait des artistes comme Frank Ocean, Childish Gambino et Steve Lacy ainsi que des artistes rock tels que Arctic Monkeys, Tame Impala et Cage the Elephant.

Quand le rappeur d'Atlanta a lu les commentaires du genre : "On dirait la playlist que j'avais au collège", il a nié que cette playlist soit effectivement la sienne. En réaction, il a partagé une de ses "vraies" playlits disponibles sur Apple Music qui comprend environ 400 chansons et une grande variété d'artistes, dont OutKast, Sampha, Lauryn Hill, Drake, Young Thug, Marvin Gaye, Toro y Moi, The Smashing Pumpkins, Seal, Blink-182, Tim McGraw, Drake, Fall Out Boy, Coldplay, Ye, Unknown Mortal Orchestra, Semisonic, Future, Young Thug, Morrissey, The Verve James Blake... Certains ont remarqué tout de même que cette playlist comprend beaucoup de morceaux que l'on retrouvait dans la "fausse" sélection comme "Nights" de Frank Ocean, "Redbone" de Childish Gambino et "The Less I Know the Better" de Tame Impala.