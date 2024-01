Booba revient sur son incroyable année 2023

Pas mal pour un retraité.

Booba a raccroché les gants du rap français il ya déjà quelques années, après la sortie de "ULTRA". Il avait déclaré qu'il ne sortirait plus d'albums. Mais ça n'est pas pour ça qu'il s'est éloigné du game, puisqu'il reste très impliqué dans le rap FR, en tant que boss du 92i notamment. Il a participé à quelques featurings, et surtout, il aura trollé beaucoup, beaucoup de rappeurs, d'influenceurs et a su faire ce qu'il fallait pour rester sur le devant de la scène, quitte à agacer pas mal de monde parmi les auditeurs de rap.

Alors qu'on débute l'année 2024, c'est l'heure du bilan pour Kopp, qui a choisi de "flex" en postant en story le résumé de son année 2023. Une année qui aura été plus riche que ce qu'on pense, même musicalement : "6 apparitions en feat avec deux singles solos, 11 certifications avec un Double platine, Grand prix SACEM musiques urbaines 2023, tout ça en retraite", peut-on voir sur le compte Instagram 92i.news. Il faut avouer que le bilan a fière allure, même si il est clair que ses morceaux n'ont plus autant d'impact qu'avant dans l'esprit des gens.

Mais ça ne l'empêche pas de continuer à satisfaire ses fans, qui sont encore des millions à guetter chaque morceau ou couplet inédit de Booba, et à le soutenir dans chacun de ses clashs. Parmi les certifications, on trouve d'ailleurs un double platine pour "ULTRA", qui avait été très critiqué à sa sortie, mais qui continue d'être écouté par la fanbase de Kopp, toujours aussi fidèle avec les années.