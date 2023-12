Kanye West : sa fille North fait ses débuts sur un titre de son nouvel album

Elle était même sur scène lors de la listening party.

Après Drake et son fils Adonis, c'est au tour de Kanye West de faire appel à sa fille, North, pour faire du son avec lui. Lors de la listening party à Miami de son album commun avec Ty Dolla Sign, Ye a en effet dévoilé un morceau enregistré avec sa plus grande fille. Sur une prod relativement minimaliste, la jeune fille de 10 ans rappe un court couplet dans lequel elle se surnomme "Miss Westie". Et vu son enthousiasme sur scène, on peut dire qu'elle marche déjà dans les pas de son père !

North West debuts her new verse at Kanye’s Miami Listening Party for Vultures!pic.twitter.com/sHK5soSI9C — HiiipHopHeads! (@HiiipHopHeads1) December 13, 2023

North n'était pas la seule présente aux côtés de son père et de Ty Dolla Sign lors de cet évènement inédit. Kodak Black, Chris Brown, Lil Durk, Bump J, Freddie Gibbs ou encore Offset faisaient également partie des invités et devraient tous être à retrouver sur l'album "Vultures". Une information qui reste à confirmer, car les featuring n'ont pas été précisé sur la tracklist récemment partagée sur les réseaux sociaux.

🚨 KANYE WEST x TY DOLLA $IGN



“¥$”



LA TRACKLIST VIENT D’ÊTRE DÉVOILÉE !!



📆 PROCHAINEMENT pic.twitter.com/5U5uJXTPE6 — WRLD (@wrld_mag) December 8, 2023

Pour le moment, cet album est prévu pour sortir ce vendredi 15 décembre. Mais connaissant la capacité de Kanye West à ne pas respecter ses deadlines, il est encore possible qu'il soit repoussé... On croise les doigts !