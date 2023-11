La liste des rappeurs marseillais les plus streamés de l'histoire

Spotify a rendu le verdict.

Le rap marseillais est peut-être celui qui se porte le mieux financièrement depuis 3 ou 4 ans. Car les énormes vendeurs parisiens comme Nekfeu et PNL n'ont pas sorti d'album depuis 2019, et Ninho seul ne peut pas contrer toute la puissance de l'industrie marseillaise du rap, en pleine ébullition. Une industrie dont Jul est évidemment le fer de lance, lui qui a réussi à fédérer toute sa ville à travers "13'Organisé", et qui surtout continue de faire grimper ses chiffres de streaming à l'infini.

Sur Twitter, le média Midi/Minuit a voulu établir un classement pour qu'on se rende compte de qui sont vraiment les rappeurs marseillais les plus streamés de l'Histoire, tout du moins sur la plateforme Spotify (qui attire la majorité des auditeurs). Sans surprise, le J est loin devant la mêlée, lui qui domine ce classement avec 7,5 milliards de streams au total. Plus de 7 milliards, oui, et ça n'est pas fini puisque Jul s'apprête à sortir un nouvel album, qui devrait encore faire grimper ses chiffres.

🚨 Les rappeurs du 13 les plus écoutés de l’histoire sur Spotify !



🥇 JUL : 7,5 Mds de streams

🥈 SCH : 2,8 Mds de streams

🥉 NAPS : 2,6 Mds de streams

🏅 ALONZO : 1,4 Md de streams

🏅 SOPRANO : 1,1 Md de streams pic.twitter.com/SNDQNYWbjM — Midi/Minuit (@midiminuit__) November 13, 2023

Là où on est surpris, c'est quand on observe la suite du classement, dans lequel on trouve donc SCH à la deuxième place, avec 2,8 milliards, pas très loin devant Naps et ses 2,6 milliards. Suivent ensuite Alonzo, avec ses 1,4 milliards, et Soprano à la cinquième place avec 1,1 milliard de streams. C'est surprenant de retrouver Sopra derrière tous ces autres noms, lui qui a véritablement ouvert la voie du succès grand public / mainstream, grâce notamment à ses participations à "The Voice".

Alonz', qui vient d'intégrer le jury de "Popstars", pourrait bien lui aussi connaître une véritable explosion de ses chiffres avec cette toute nouvelle exposition médiatique.