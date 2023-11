Ademo et N.O.S présents à la manifestation en soutien à la Palestine : "Restons unis"

Les deux frères de PNL se mobilisent et prennent la parole régulièrement depuis le début du conflit.

Depuis plus d’un mois, le conflit fait de nouveau rage entre Palestine et Israël. Après les attaques du Hamas contre le pays de Benjamin Netanyahou, les bombardements à Gaza font tous les jours de nouvelles victimes. 11 1180 personnes seraient décédées dont 4 609 enfants d’après l’UNICEF. Si les appels au cessez-le-feu se multiplient dans le monde, les manifestations aussi et certains rappeurs sortent du silence pour alerter sur la situation. À Paris, la manifestation en soutien aux Palestiniens a réuni plusieurs milliers de personnes samedi 11 novembre d'après Libération, dont N.O.S et Ademo de PNL.

Relativement discret sur le plan musique depuis la sortie de leur dernier album en 2019, le duo des Tarterêts est sorti de l’ombre pour mobiliser leur public sur le conflit israélo-palestinien. Depuis le mois d’octobre, ils n’hésitent pas à prendre régulièrement la parole afin d’informer et faire réagir sur la gravité de la situation tout en prônant la paix, ce qui explique notamment leur présence à la manifestation. Sur Instagram, Ademo publiait lui une story depuis le cortège : "Restons unis. Aujourd’hui était une journée magnifique. De toutes les confessions et de toutes les origines. Mash’Allah."

Son frère était lui aussi présent à la manifestation. Masqué et brandissant un drapeau de la Palestine, il publie un texte et mentionne le président français Emmanuel Macron. "Une forte pensée à toutes les personnes qui souffrent en ce moment et qui ont le cœur lourd à voir la détresse et la douleur inhumaine chez les enfants de Gaza". Il alerte aussi sur la situation au Congo et conclut : "La douleur qu’on ressent est normale, c’est le poids de notre amour pour l’humanité et quel honneur de le porter. Prenez grandement soin de vous et de ceux que vous aimez, et de tous les autres, si Dieu veut. Peace Que Dieu nous garde et nous guide tous."