Sicario : découvrez le tracklisting de "Silence"

Son premier album sortira le 10 novembre 2023.

C'est une grosse fin d'année pour Sicario. Si on le connaît parce qu'il est signé sur le 92I de Booba, il annonce une grande étape de sa carrière avec la publication de son premier album, "Silence" le 10 novembre prochain. On y retrouvera notamment des featurings de qualité puisque le Duc sera présent mais aussi KR ou encore Usky. Une semaine plus tard, il tiendra le premier rôle d'un film sur Netflix, "Nouveaux Riches" réalisé par Julien Royal et produit par Hugo Selignac. Ce sera donc une semaine décisive pour le rappeur originaire d'Alsace.