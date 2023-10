Beyoncé : le film de sa tournée arrive en France !

Dès le 1er décembre, replongez au coeur du "Renaissance World Tour".

Après presque cinq mois de tournée dans le monde entier, Beyoncé a mis fin au "Renaissance World Tour" le 1er octobre dernier à Kansas City en Louisiane. 56 dates, toutes complètes, qui a attiré presque 3 millions de spectateurs. Un évènement de grand ampleur qui bat des records avec un total de 579 millions de dollars de recettes, que la chanteuse américaine n’a pas fini d’exploiter. Lors de cette dernière soirée, Beyoncé a annoncé à son public la diffusion du film de la tournée dans les salles américaines. Mais pas de panique pour les Français : le film arrive aussi prochainement.

Pendant 2 heures et 40 minutes, les fans de l’interprète de "Cuff It" se retrouvera plonger pour la première fois (ou pas) dans l’atmosphère chaude et spectaculaire de ses concerts, avec toutes les coulisses et la préparation de la tournée. Une véritable rétrospectif de cette folle aventure liée à la sortie de son dernier album "Renaissance" en 2022. Si la diffusion n’était réservée qu’au territoire nord-américain, la nouvelle vient de se propager : le 1er décembre prochain, le film "Renaissance : A Film by Beyoncé" débarque dans les salles obscures françaises via Gaumont-Pathé. Les prix ne sont pas encore connus mais le succès de la tournée nous donne un avant-goût de celui du film.