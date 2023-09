Tuerie honoré par le prix Joséphine

Très belle victoire pour Tuerie et pour le rap français ! Le rappeur du 92 vient de recevoir le prix Joséphine 2023 pour son tout dernier album "Papillon Monarque" sorti en mai dernier. Il remporte ce trophée face à neuf autres artistes tout genres musicaux confondus comme Prince Waly, Eesah Yasuke, Voyou ou encore Benjamin Epps. Dans un communiqué, les organisateurs du prix Joséphine justifient leur choix de manière très juste et poétique.

"En orfèvre de textes tour à tour crus et méditatifs, Tuerie partage ses blessures personnelles dans un chant teinté de feeling soul et gospel tandis que son identité première de rappeur resurgit le long de morceaux de bravoure kickés avec style et aplomb. L'artiste de Boulogne-Billancourt, à qui aucune limite ni frontière artistique ne sauraient être opposées, brasse les sonorités du jazz ou de la folk avec les cadences du hip-hop"