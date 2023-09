Le faux featuring entre Drake et The Weeknd n'est finalement pas éligible aux Grammy Awards

"L’Académie est ici pour soutenir, protéger et représenter les artistes et les créatrices et créateurs humains", a déclaré le PDG de la Recording Academy.

Après avoir affirmé que "Heart On My Sleeves", le featuring entre Drake et The Weeknd généré par une intelligence artificielle, était éligible aux Grammy Awards, le PDG de la Recording Academy revient sur ses mots. Alors que le problème de l’IA est au centre des débats dans l’industrie de la musique, au New-York Times, Harvey Mason Jr. déclarait que le morceau créé par le producteur anonyme Ghostwriter était "absolument éligible puisqu’il a été écrit par un humain".

Après les vives réactions sur cette interview, sur ses réseaux sociaux, il a décidé de prendre de nouveau la parole pour "clarifier certains informations inexactes". Dans une vidéo, il explique : "Je vais être extra, extra clair : même si la chanson a été écrite par un être humain, les voix n’ont pas été obtenues légalement, les droits n’ont pas été libérés par l’étiquette ou les artistes, et la chanson n’est pas commercialement accessible, alors elle n’est pas admissible". Alors que Ghostwriter avait annoncé son souhait de soumettre son morceau pour les catégories "Chanson de l’année" et "Chanson rap de l’année", il ne pourra donc pas faire participer son tube aux 5,5 millions de vues sur Youtube. Harvey Mason Jr. conclut : "Ne vous méprenez pas. L’Académie est ici pour soutenir, protéger et représenter les artistes et les créatrices et créateurs humains. Point final."