Luidji sur Tik Tok : "Ces morceaux-là nous font vivre"

En interview pour Camino TV, le chanteur s'est confié sur la façon dont l'application l'a avantagée.

Ce n’est un secret pour personne. Tik Tok est, depuis quelques années, en train de révolutionner la musique. Il suffit qu’une musique attire sur l’application, qu’une trend naisse et le titre peut devenir un véritable hit, qu’il soit récent ou non. Cette année par exemple, le morceau "Je le connais" de SCH, sorti il y a 7 ans a fait son grand retour dans le top 200 de Spotify en France grâce à Tik Tok. L’année dernière, c’est le classique de La Fouine, "Du Ferme" qui faisait le buzz 13 ans après sa sortie.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album "Saison 00", Luidji s’est entretenu avec Neefa pour Camino TV. Il est justement revenu sur le succès d’un ses morceaux sur Tik Tok : "Gisèle", sorti en 2019 sur "Tristesse Business : Saison 1". "C’est un des éléments qui nous a fait vivre, explique le chanteur français. Pas TikTok directement, mais c’est un levier. Parce qu’au final, il y a deux ou trois morceaux parmi mes morceaux les plus streamés qui font partie de mon catalogue indépendant, qui nous appartient à 100%". Il poursuit : "Ce sont des droits qui nous reviennent intégralement donc ça nous a fait des salaires, ça nous a fait créer une structure, ça nous a fait des bureaux, ça nous a fait du nouveau merch. Quand les gens sont contents de la qualité du merch etc, c’est parce que ces morceaux-là nous font vivre".

Un tremplin donc pour Luidji, qui se satisfait aussi de voir quels sont les morceaux de sa discographie qui prennent sur l'application : "Je suis content. Je me dis, d’une manière ou d’une autre, je fais partie de la culture. Le message est plus intéressant que le messager". Il poursuit : "Au début, c’étaient mes sons les plus instinctifs qui traînaient sur TikTok. C’est à dire "Pour deux âmes solitaires" partie 1, partie 2, "Gisèle" aussi. Ce qui m’a fait plaisir, c’est que les gens ont commencé à se diriger vers des morceaux plus adultes, plus axés sur ma relation avec moi-même. Quand il y a eu la trend de “Belles chansons”, ça m’a touché et ça m’a donné aussi beaucoup de cartes, beaucoup d’assurance pour pouvoir parler d’autres choses dans un album".