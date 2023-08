The Weeknd annonce le dernier featuring de sa carrière

Une nouvelle qui possède déjà son lot de théories...

Une annonce étonnante. Alors que sa tournée "After Hours til Dawn Tour" se poursuit, The Weeknd a surpris ses fans. En concert à Prague ce dimanche, l’artiste canadien s’est exprimé devant son public entre deux morceaux : "Je pense que c'est peut-être le dernier featuring que je ferai dans ma carrière, avoue-t-il. Je voulais juste vous prévenir". Même s’il n’est pas sorti, le morceau dont il parle ne date pas d’hier.

Intitulé "Another One Of Me", il s’agit d’une collaboration avec le rappeur French Montana, qui a déjà quelques années. Aucune date n’a été révélée quant à la publication de ce titre, mais le public de l’interprète de "Blinding Lights" sait à présent qu’il s’agit probablement de la dernière fois qu’il entendra la voix de leur artiste préféré aux côtés d’un autre artiste. Sa dernière collaboration en date ? "K-POP", premier single du dernier album de Travis Scott, "Utopia", sur lequel figure également l’artiste portoricain Bad Bunny.

Une nouvelle qui, à peine annoncée, possède déjà son lot de théories sur les réseaux sociaux.

‘Another One Of Me’ will be the last feature on The Weeknd’s career 😳 pic.twitter.com/gtVi0ibl8q — The Weeknd News (@NewsWeeknd) August 6, 2023

Son dernier featuring en tant que The Weeknd ?

En mai dernier, alors en pleine promotion de sa série "The Idol" avec Lily Rose Depp, le chanteur a annoncé dans une interview pour le magazine W vouloir en finir avec The Weeknd. "Je traverse une période cathartique en ce moment. J'arrive à un endroit et à un moment où je suis prêt à clore le chapitre The Weeknd", avoue-t-il. Ainsi, certains fans pensent que son titre avec French Montana serait alors le dernier featuring de la carrière de son alias actuel. "Je continuerai à faire de la musique, peut-être en tant qu'Abel, peut-être en tant que The Weeknd, poursuit-il. Mais je veux toujours détruire The Weeknd. Et je le ferai. Un jour ou l'autre. J'essaie vraiment de me débarrasser de cette peau et de renaître ».

Une théorie qui prendrait tout son sens, si le Canadien revient sous un autre nom ou bien tout simplement sous son vrai prénom : Abel Tesfaye. Après "After Hours" et "Dawn FM", il serait actuellement en préparation de ce qui sera probablement son dernier album sous ce pseudonyme. "En tant que The Weeknd, j'ai dit tout ce que je voulais dire", conclut-il.