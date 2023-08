7 ans de “Hotline Bling” : retour sur le hit de Drake

Qui se rappelle des mèmes incroyables de Drake qui danse ?

Le 31 juillet 2015, Drake sort l’un de ses plus gros succès : "Hotline Bling". Cette année, le titre souffle sa huitième bougie. Un morceau important dans sa carrière, qui a cassé Internet.

Premier single de "Views", son quatrième album, "Hotline Bling" atteint rapidement la deuxième place du Billboard Hot 100. L’instrumentale produite par Nineteen85 entre pop et R&B intrigue dès l’introduction avec cette boucle de notes qui semble tourner en rotation dans la tête. Puis quand ça démarre enfin, il n’y a plus de doute : le tube est là. Une envoûtante et entraînante ballade où Drake s’adresse à une ancienne partenaire, en se remémorant le bon temps passé avec.

En 2014, le rappeur américain D.R.A.M. sort "Cha Cha". Un titre qui sample "Why Can’t We Live Together" du chanteur américain Timmy Thomas sorti en 1972 avec des notes de "Star Road", une musique du jeu vidéo Super Mario World produite par le compositeur japonais Koji Kondo. Le morceau va alors inspirer Drake pour "Hotline Bling".

Une machine à mèmes

C’est à la sortie du clip que tout va basculer deux mois plus tard. Réalisé par Director X, il s’inspire du clip "Gimme The Light" de Sean Paul, que le réalisateur canadien a lui aussi dirigé. Le décor, la lumière, un direction artistique léché qui puise dans les oeuvres de l’artiste américain James Turrell. Dès l’apparition du rappeur, il enchaîne les petits pas de danse. Une improvisation sans but précise, où Drake se lâche totalement… voir un peu trop.

Sa danse devient virale et les mèmes ne tardent pas à arriver. Drake qui joue au tennis, Drake avec un sabre-laser ou encore Drake qui rajoute du pepperoni sur sa pizza, Internet est inspiré et s’en donne à coeur joie. On vous met une compilation des meilleures détournements ci-dessous, qui ne manque pas de faire sourire même 7 ans plus tard.