Eminem surprend et rejoint Ed Sheeran sur scène à Detroit

Les fans sont devenus fous !

Très belle surprise pour tous ceux qui assistaient ce week-end au concert d'Ed Sheeran à Détroit. En effet, alors que le chanteur britannique se lançait dans une interprétation du tube "Lose Yourself" d'Eminem, il a été rejoint sur scène par le rappeur lui-même afin qu'ils continuent le morceau ensemble. Et on l'entend sur les images devenues rapidement virales sur les réseaux sociaux, les fans sont devenus totalement fous ! Car même si Slim Shady est bien évidemment un natif de la ville de Détroit, rien n'indiquait forcément qu'il serait présent ce soir-là. La surprise était donc de taille pour tous les spectateurs présents.

En plus de "Lose Yourself", Eminem et Ed Sheeran ont également interprété à deux un autre grand classique de la discographie du rappeur, "Stan". Et là encore, les images sont mémorables.

Eminem joined Ed on stage in Detroit!

Les deux artistes sont de très bons amis depuis déjà de nombreuses années. Ils ont d'ailleurs collaboré à plusieurs reprises, notamment en 2017 sur le neuvième album "Revival" d'Eminem. Plus encore, ils ont même performé ensemble l'année dernière lors de la cérémonie d'intronisation du rappeur au mythique Rock & Roll Hall of Fame américain.