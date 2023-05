Arsenik : Lacoste dévoile une vidéo avec le groupe

A l'occasion des 90 ans de la marque !

C'est ce qu'on appelle un juste retour des choses ! Quelques jours après avoir dévoilé une belle collaboration avec Lacoste, le duo Arsenik a été mis à l'honneur lors d'un évènement organisé à Paris pour les 90 ans de la marque. Plus qu'un évènement, Lacoste parle même d'un véritable "hommage à Arsenik". Un hommage grandement mérité quand l'on sait que les frères de Villiers-le-Bel ont été des porteurs assidus du crocodile pendant de nombreuses années et ce sans jamais décrocher de partenariat officiel avec la marque. Sachant que cette mise en avant quasi-constante de la marque a grandement participé à sa popularité chez les plus jeunes de l'époque, il était donc plus que temps que le duo soit honoré par Lacoste !

"Le groupe Arsenik a adopté la marque. Ils l'ont porté religieusement sur leurs pochettes de disques et ont fait de Lacoste un élément de leur identité. [...] C'est une histoire de célébration et une histoire de transmission."