Nicki Minaj et Ice Spice enchaînent les records avec "Princess Diana"

Elles viennent d'en battre un nouveau.

Le featuring entre Ice Spice et Nicki Minaj est en passe de devenir un phénomène. En effet, le titre "Princess Diana" vient de battre un nouveau record. Selon Billboard, depuis la sortie du morceau le 14 avril dernier, il s'est plus vendu que tout le reste des titres contenus dans le top 25 du classement des meilleurs ventes de singles, le Hot 100 ! C'est aussi la meilleure semaine de ventes de Nicki Minaj depuis la sortie de "Super Freaky Girl" en 2022. Le single a aussi permis à Ice Spice de décrocher son premier numéro un. De plus, "Princess Diana" occupe la huitième place dans l'histoire du classement avec la réunion de deux femmes solos comme on peut le voir ci-dessous :

“It’s a Shame,” Monie Love featuring True Image, two weeks at No. 1, beginning April 13, 1991

“4, 5, 6,” Sole featuring JT Money & Kandi, one, Nov. 20, 1999

“Hot Boyz,” Missy Elliott featuring Nas, Eve & Q-Tip, 18, Nov. 27, 1999

“Fancy,” Iggy Azalea featuring Charli xCX, 18, May 3, 2014

“Black Widow,” Iggy Azalea featuring Rita Ora, five, Oct. 18, 2014

“WAP,” Cardi B featuring Megan Thee Stallion, eight, Aug. 22, 2020

“Rumors,” Lizzo featuring Cardi B, one, Aug. 28, 2021

“Princess Diana,” Ice Spice & Nicki Minaj, one (to date), April 29, 2023

Récemment, Chart Data a rapporté que Nicki Minaj était devenu la rappeuse avec le plus grand nombre de numéro un en ce qui concerne la vente de chansons en numérique, dépassant les 13 de Drake, elle a obtenu son 14e n°1 avec "Princess Diana". En conséquence, Nicki étend également son record en tant que rappeuse ayant le plus de succès dans le Top 10 du classement Hot 100.

Le duo a récemment sorti un EP de remix de "Princess Diana" qui comprend quatre versions alternatives du morceau populaire d'Ice Spice. Bien qu'ils conservent le rythme énergique de l'original, chaque remix a sa propre saveur, texture et influence et offre une nouvelle vision du titre.