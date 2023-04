Un rappeur canadien fait le buzz pour sa ressemblance avec Naza !

On a jamais vu les deux ensemble dans la même pièce...

S'il avait jusque là un petit buzz aux Etats-Unis, le rappeur canadien Smiley est depuis quelques jours en train de tout casser en France. Et ce n'est pas forcément pour sa musique qu'il fait réagir, mais plutôt pour sa ressemblance assez frappante avec Naza. Tout est en fait parti d'une vidéo TikTok de Smiley qui tease la sortie de son dernier single "Nicky Nine Door". Rapidement, les internautes français ont relayé massivement ce court extrait du clip, s'amusant de la ressemblance du canadien avec Naza. Une ressemblance non seulement physique, mais que l'on retrouve aussi dans son attitude, sa gestuelle et son style vestimentaire. Bref, c'est assez troublant !

Originaire de Toronto, Smiley est depuis quelques années signé sur le label de Drake, OVO Sound. Son plus gros tube à ce jour est d'ailleurs une collaboration avec Dreezy intitulée "Over The Top". Ce buzz sur les réseaux devrait en tout cas lui permettre d'obtenir à juste titre une meilleure visibilité en France. En espérant aussi une collaboration prochaine entre les deux sosies !