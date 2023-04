Naps : découvrez le tracklisting de "En temps réel"

L'album du Marseillais sortira le 28 avril.

Le nouvel album de Naps "En temps réel" est attendu pour le vendredi 28 novembre. Le rappeur phocéen vient d'en dévoiler le tracklisting et a également donné la liste des featurings et, le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci est très costaud puisqu'on y retrouvera des titres avec Gambi, Gazo, Imen Es, Kalif Hardcore, Koba LaD, Maes et Ninho, excusez du peu...