SDM a mis le feu à l'Olympia

On en trouve les preuves sur les réseaux !

Samedi 8 avril, SDM était en concert à l'Olympia, à Paris, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le concert n'est pas passé inaperçu. Alors qu'il aurait pu remplir plusieurs fois la salle tellement la demande de billets était importante, le rappeur du 9.2. a partagé son show en live sur Twitch ce qui fait qu'il a pu être vécu par un très grand nombre de spectateurs. Et le moins que l'on puisse dire, quelques heures à peine après, c'est qu'il a fait plaisir à tout le monde, en témoigne les images et les messages que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et comme, en plus, il avait invité une pléiade d'invités (Leto, Tiakola, PLK, Guy2bezbar, Koba LaD, Aya Nakamura, Fally Ipupa, Green Montana, Zed, Zkr et Slkrack), il a su faire plaisir au plus grand nombre, jugez plutôt.