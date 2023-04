Dany Dan : découvrez le tracklisting de "Spécial Dany Dan vol.4"

Ce vendredi 31 avril, Dany Dan des Sages Poètes de la rue a sorti un projet qui regroupe beaucoup de ses excellents passages au mic, "Spécial Dany Dan vol.4" avec également quelques inédits !

Ça y est elle est sortie!!!

LA MIXTAPE SPÉCIAL DANY DAN VOLUME 4!!!

Streamez, que des bonnes choses... pic.twitter.com/J8Gm0eD986 — Daniel Lakoué (@LeDanyDan) March 31, 2023

Découvrez le tracklisting de "Spécial Dany Dan vol.4" :