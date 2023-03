Jay-Z a refusé d'apparaître sur le tube "Shape of You" d'Ed Sheeran

Il aurait peut-être dû...

C'est une révélation assez intéressante qu'a fait Ed Sheeran il y a quelques jours. Interrogé par le magazine Rolling Stone, le chanteur britannique raconte s'être fait recaler par Jay-Z alors qu'il lui avait demandé une collaboration sur son morceau "Shape of You".

"Nous étions en contact. Je lui ai envoyé une chanson et il a dit : "Je ne pense pas que le son ait besoin d'un couplet de rap". Il avait probablement raison. Il a une très, très bonne oreille. Il fait généralement bien les choses. C'était un refus très naturel et respectueux."

Un refus qui n'a pas empêché Ed Sheeran de sortir cette chanson en solo en 2017 et d'en faire un véritable succès planétaire. Dès sa sortie, "Shape of You" s'était en effet classé numéro 1 des ventes un peu partout dans le monde. Aux Etats-Unis, c'est un titre qui est même resté à la première place du Billboard pendant douze semaines consécutives. Plus fou encore, c'est la première chanson à avoir atteint les 2 milliards de streams sur Spotify, un record depuis battu par The Weeknd. Ed Sheeran avait également reçu en 2018 le Grammy Award de la meilleure performance solo de l'année. Bref, même si ça n'aurait sûrement pas changé grand-chose à sa fortune déjà bien élevée, Jay-Z aurait quand même peut-être dû accepter la demande du britannique !

D'une manière générale, il est de toute façon très compliqué d'obtenir un couplet de Jay-Z. En 2022, il n'a honoré de sa présence que deux morceaux, "Neck and Wrist" de Pusha-T et "God Did" de DJ Khaled.