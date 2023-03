Nas explique comment Biggie l'a influencé pour "It was Written"

Pour GQ, Nas est revenu sur la création de son 2e album "It Was Written".

Des révélations plus de 20 ans après !

A l'occasion de son tout premier concert sold-out au Madison Square Garden de New York, Nas a donné une interview exclusive au magazine GQ. L'occasion pour lui de revenir sur la création de son deuxième album "It Was Written", qui avait à l'époque la lourde tâche de succéder à l'incontournable "Illmatic". Nasty Nas raconte justement la pression qu'il ressentait à cette période. Mais il insiste aussi sur le fait que le succès commercial de Biggie, avec des titres comme "Juicy" ou encore "Big Poppa" lui a permis d'accepter que rester un rappeur underground n'était pas forcément signe de réussite.

"Les gens ne voulaient pas que je vende de disques. Ils voulaient que je reste underground, et je comprends ce qu'ils voulaient dire. Mais en même temps, Biggie a rendu tout ça différent. [...] Au final tu dois frapper le grand public. Tu dois toucher le monde."

Majoritairement produit par les Trackmasters (LL Cool J, Biggie, May J. Blige...), il est vrai qu'"It Was Written" est un album bien plus lisse et innovant qu'"Illmatic".

"J'ai vu que les mêmes producteurs avec lesquels j'avais travaillé donnaient les mêmes rythmes à tout le monde. Cela ne me suffisait pas. J'ai donc décidé de rendre mon style de rap un peu plus difficile à suivre pour eux. Ils ne vont pas me suivre sur une chanson comme "The Message". Ils ne vont pas me suivre sur "I Gave You Power". Ils ne votn certainement pas me suivre sur "If I Ruled The World". J'ai Lauryn Hill dessus. Ils ne comprenaient même pas vraiment les Fugees à l'époque."

Et Nas a eu raison de faire ce pari de sortir de l'underground pour devenir aussi mainstream que Biggie. Sorti en juillet 1996, "It Was Written" a été un incroyable succès commercial, débutant à la première place du Billboard avec 270.000 ventes en une semaine. Avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus, c'est encore à ce jour l'album le plus vendu de toute la carrière de Nas.