Generations et RP Record vont faire de toi la queen du game !

Rappeuses comme chanteuses, c’est à vous de jouer.

La musique est l’un des aspects les plus mis en avant dans la culture urbaine aujourd’hui. Quel que soit le style, pop, R&B ou rap, il y a de plus en plus d'amateurs et de consommateurs de cette musique qui ne cesse d’évoluer et se propager aux quatre coins du monde.

En France, nombreux sont les labels ayant mis la lumière sur des jeunes talents, aussi bien dans le rap game comme Guy2bezbar qu’avec le genre afropop combiné aux chansons "love" comme Tayc. Ce que l’on constate malgré cet essor et la démocratisation de nouveaux styles comme la drill (Gazo), la jersey (Kerchack) ou la mélo (Rsko), c’est que les artistes féminines manquent à l’appel dans l’industrie.

C’est la raison pour laquelle huit femmes talentueuses et soucieuses de mettre en avant les jeunes femmes qui rêvent de la vie d’artiste se sont associées pour créer le premier label urbain 100% féminin RP Recordd dont le nom est un hommage à Rosa Parks. Toutes les figures impliquées au sein du projet partagent la même vision et le même objectif, "donner la chance aux femmes de mettre leur talent et leur voix en avant. Les accompagner et faire d'elles des personnalités clés qui pourront influencer de la bonne manière la jeunesse de demain".

Pour le lancement du label, RP Recordd et Generations ont unis leur force pour vous offrir le jeu-concours de l’année 2023 et faire de l’une d’entre vous la prochaine Aya Nakamura ou peut-être la future Ronisia.

Pour participer au concours, rendez-vous sur le compte Instagram du label et la page Instagram de la radio où vous retrouverez toutes les informations relatives aux conditions du concours. On vous attend nombreuses alors foncez, GIRL POWER !