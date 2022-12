Jul : bientôt un "13'Organisé" France/USA ?

Si quelqu'un peut le faire, c'est bien Jul.

Comme à chaque fin d'année depuis le début de sa carrière, Jul est sur tous les fronts de l'actualité, avec la sortie d'un tout nouvel album pour bien occuper l'espace et montrer à la Zone que le J est toujours en place. Cette année, le projet est un double album, qui s’appelle "Coeur Blanc" et qui démarre plutôt bien, comme d'habitude. 40 titres parmi lesquels on retrouve pas mal d'artistes non francophones. Des feats internationaux qui apportent un vrai plus à l'ambiance, et qui ont visiblement donné envie à l'OVNI de voyager !

Car après avoir réuni tout Marseille, puis toute la France, avec ses deux projets de groupe où de nombreux rappeurs étaient présents, le J ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En interview pour la Provence, Jul a déclaré qu'il voulait produire un album entier qui se rait rempli de featurings entre Français et Américains ! Les deux plus grosses terres de rap du monde réunies sur un projet commun, voilà qui serait incroyable. C'est probablement le projet le plus ambitieux du rappeur marseillais.

JUL pense à faire un album entre rappeurs français et américains ! 🇺🇸🇫🇷



Vous aimeriez voir un album France/États-Unis ? pic.twitter.com/lPA0CV5sZI — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 9, 2022

On espère qu'il va se concrétiser, même si ça s'annonce beaucoup plus difficile que pour "13'Organisé" ou "Classico Organisé". Les artistes américains avaient une fâcheuse tendance à snober les rappeurs français lors des featurings (Nas avec NTM, Chief Keef avec Gradur, Rich The Kid avec Niska, ...), avec des performances moyennes et souvent très courtes. Une attitude arrogante qui ne passera pas auprès de nos rappeurs FR...

Mais maintenant que les scores de ventes de certains de nos artistes rivalisent avec les leurs, peut-être qu'ils seront un peu plus respectueux... On l'espère en tout cas pour Jul, qui ne cesse de nous impressionner avec ses idées. De toutes façons, sa musique à lui a déjà traversé l'Atlantique : rappelez-vous quand 6ix9ine rappait sur un remix de "Bande Organisée".