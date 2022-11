Roddy Ricch : découvrez le tracklisting de "Feed Tha Streets 3"

Roddy Ricch vient de dévoiler la tracklist de sa nouvelle mixtape "Feed Tha Streets 3". Prévu pour le vendredi 18 novembre, le projet compte 15 titres avec des apparitions de Lil Durk et Ty Dolla $ign. Du côté des producteurs, on retrouve Mustard, JetsonMade, Cubeatz, Teddy Walton notamment.

Feed Tha Streets 3 est le troisième volet de la série de Roddy Ricch après "Feed Tha Streets" en 2017 et "Feed Tha Streets II" en 2018.

Découvrez le tracklisting complet de "Feed Tha Streets III" :

1. Just Because

2. King Size

3. Heavier

4. Blue Cheese

5. Favor for a Favor

6. Twin (f. Lil Durk)

7. Aston Martin Truck

8. Get Swept

9. Belly of the Beast

10. Stop Breathing

11. Fade Away

12. #1 Freak (f. Ty Dolla $ign)

13. Pressure

14. No Rest

15. Letter to My Son

Il a aussi dévoilé le titre avec Lil Durk, "Twin"