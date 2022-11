Takeoff : ce que l'on sait des circonstances de sa mort

Le tireur n'est toujours pas identifié.

La nouvelle a fait grand bruit hier, Takeoff a été assassiné à Houston suite à une fusillade. 24h après les faits, on en sait un peu plus sur le déroulé de cette soirée dramatique et sur les débuts de l'enquête.

Les autorités américaines ont dévoilé hier soir un premier rapport concernant l'assassinat de Takeoff lors d'une soirée d'Halloween à Houston. Une quarantaine de personnes y étaient conviées, avec parmi eux Quavo et Takeoff. C'est vers 2h30 du matin juste devant le lieu de la soirée que la fusillade a débuté, après une altercation entre Quavo et un autre groupe d'hommes. Ces derniers auraient rapidement sorti les armes avant de tirer sur Takeoff, et sur deux autres personnes visiblement toujours en vie. Quavo n'a quant à lui pas été touché.

Les autorités cherchent toujours à en savoir plus auprès des nombreux témoins présents au moment des faits. Leur priorité : identifier le tireur, qui est actuellement toujours en fuite.

"Nous recherchons n'importe quoi pour nous aider à avancer. Nous voulons que justice soit rendue pour la famille de Takeoff. Ils traversent beaucoup de choses en ce moment. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'espérer recevoir de l'aide pour trouver des preuves afin d'arrêter la personne responsable de la mort de Takeoff."

Le chef de la police de Houston a même tenu à rajouter quelques mots à cette déclaration de son équipe, interpellant directement les habitants de Houston.

"Et si c'était votre frère ? Votre fils ? Vous voudriez que quelqu'un parle. Donc s'il vous plait, venez nous voir. Apportez-nous toutes les informations que vous avez pour qu'on puisse mettre un terme à la souffrance de la famille de Takeoff."

C'est en tout cas rassurant de voir la police de Houson aussi impliquée dans cette affaire, et déterminée à arrêter celui qui a ôté la vie de Takeoff à seulement 28 ans.

En parallèle, sur les réseaux sociaux, les réactions de la communauté hip-hop s'enchainent. Le label de Takeoff et des Migos, Quality Control, a même partagé un émouvant communiqué sur leur page Instagram.

RIP Takeoff.