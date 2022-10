Freddie Gibbs et Jeezy mettent fin à leur clash

Le rappeur a expliqué leur réconciliation lors de son apparition dans Le podcast Bootleg Kev.

Freddie Gibbs et Jeezy ont fait la paix lors d'une rencontre fortuite à l'aéroport, pour le plus grand plaisir du rappeur de l'Indiana qui l'a ensuite confirmé dans une interview alors qu'il était invité au podcast Bootleg Kev le 4 octobre dernier et a expliqué comment lui et le rappeur d'Atlanta ont réussi à régler leurs différends.

“Je l'ai vu à l'aéroport. Putain, c'est fou, mon frère. Une première. J'ai vu Jeezy à l'aéroport avec sa femme et j'étais avec ma fille. Nous nous sommes serré la main et nous nous sommes étreints et c'était comme un: "Salut mec". C'était un soulagement pour nous deux, en tout cas j'en ai l'impression.”

Il a ensuite expliqué qu'ils ont échangé leurs numéros de téléphone avant de prendre leurs avions respectifs.

“C'était l'une des plus belles choses de tous les temps, je pense. J'avais mis tout ça derrière moi, mais je devais le voir. Et puis quand tu regardes en arrière, mec, ce n'était pas grand-chose. C'était un p*tain de désaccord musical c'est tout.”

Ce désaccord musical faisait référence à la signature par Jeezy de Freddie Gibbs au CTE World Records en 2011 avant de se séparer en mauvais termes un an plus tard. Les deux avaient depuis écrits des diss tracks l'un sur l'autre, mais Gibbs a admis qu'il avait toujours eu de l'admiration pour son ancien patron.

"Je n'avais vraiment rien contre Jeezy; je l'admirais même. C'est un de mes rappeurs préférés. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai vraiment appris à me tenir dans ce rap game en étant autour de lui. Donc je pense que c'était juste un malentendu, une mauvaise communication.”

Tout est bien qui finit bien donc.