Dr. Dre donne des conseils à Rihanna pour la mi-temps du Superbowl

Dr. Dre a été récemment interviewé et en a profité pour donné quelques conseils à Riri...

C'est officiel, Rihanna chantera au Superbowl 2023. La NFL ainsi que Riri elle-même ont cassé Internet avec une récente publication qui faisait l'annonce de ce show. Et suite à ce message, les réactions sont nombreuses. Le dernier a y être passé, Dr. Dre a en effet donné son sentiment lors d'une récente interview sur Apple Music 1 Radio présentée par Oldman Bro. Le producteur qu'on ne présente plus a donné quelques conseils à Rihanna pour la performance qui l'attend. Il en a profité pour raconter comment le Superbowl s'est passé pour lui et a décrit son expérience.

“Vous parlez d'au moins 3 000 personnes sur lesquelles vous devez compter pour que ce spectacle soit correct pendant 13 minutes. C'est donc une pression extrême, mais c'est amusant en même temps. Quand c'est fait, tu as la chair de poule. J'ai eu a chair de poule, surtout quand j'ai vu la réaction du public quand nous sommes montés sur scène. Mais aussi d'avoir pu faire ce show avec tous mes amis."

Voici les conseils que Dr. Dre a donné à Rihanna :

"Prends les bonnes personnes autour de toi et amuses-toi. C'est essentiellement ce qu'il faut faire, s'assurer que tu as la meilleure équipe créative autour de toi. Elle pourrait notamment se pencher sur certaines personnes que nous avions pour faire notre spectacle.