Quavo et Takeoff : découvrez le tracklisting de "Only Built For Infinity Links"

Avec du beau monde parmi les invités.

On ne sait toujours pas si les Migos sont officiellement séparés. Toujours est-il qu'Offset va sortir un album solo tandis que Quavo et Takeoff ont présenté le tracklisting de leur album commun, "Only Built For Infinity Links", qui rend évident hommage au classique de Raekwon, "Only Built 4 Cuban Linx...". Sur ce projet, le duo d'Atlanta s'est fait plaisir en invitant sur les 21 titres qui composent leur opus rappeurs du calibre de Young Thug et Gunna, NBA YoungBoy, Gucci Mane, Birdman, Mustard et Summer Walker. L'opus est attendu pour le 7 octobre.

Découvrez le trackilitng de "Only Built For Infinity Links"

01. TWO INFINITY LINKS

02. TONY STARKS

03. HOTEL LOBBY

04. BARS INTO CAPTIONS

05. SEE BOUT IT FT. MUSTARD

06. TO THE BONE FT. YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN

07. NOT OUT

08. CHOCOLATE FT. YOUNG THUG AND GUNNA

09. 2.30

10. LOOK @ THIS

11. MIXY FT. SUMMER WALKER

12. MESSY

13. NOTHING CHANGED

14. INTEGRATION

15. BIG STUNNA FT. BIRDMAN

16. US VS. THEM FT. GUCCI MANE

17. HELL YEAH

18. TOOLS