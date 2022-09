Niska fête l'anniversaire de "Commando" en publiant trois titres inédits

Pour les 5 ans de l'album "Commando" Niska a réservé une surprise à ses fans..

Bien qu'on ait beaucoup vu Niska via Netflix ces derniers mois et avec son morceau "Allez Dehors" avec Fresh Lapeufra, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti des nouveautés. Et bien pour ceux à qui cela manquait, c'est chose faite ! Il vient de mettre en ligne trois morceaux pour fêter l'anniversaire de la sortie de son album "Commando".

Il y a cinq ans Niska sortait l'album "Commando", aujourd'hui certifié diamant, qui a marqué le rap français avec des titres comme "Salé" ou encore "Réseaux", mettant sa carrière sur une nouvelle voie qui l'a emmené encore plus haut et l'a transporté dans une autre sphère. Pour fêter le cinquième anniversaire de l'album, Niska a donc débarqué sur son Twitter avec un lien Soundcloud mystérieux disant " 5 ans déjà" et surprise, le lien contient 3 morceaux exclusifs. Il s'agit de trois morceaux inédits de l'album appelé "Phases B" avec les titres : "Méfie toi", "Shoot les" et "Marlo Stanfield".

Autant dire que la surprise est de taille, et les morceaux sont dans le thème de l'album de 2017.

Pour la suite, on attend de voir ce que Niska réserve à son public, la dernière sortie du rappeur d'Evry date de novembre 2021 avec le projet "Le Monde Est Méchant". On l'a vu plus récemment en tant que jury dans l'émission "Nouvelle Ecole". On attend maintenant du nouveau du côté de la musique. Ces trois morceaux, en tout cas, nous ont renvoyé en 2017 avec un peu de nostalgie.