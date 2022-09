Kalash/Damso créent l'événement leur dernière collaboration, "Malpolis"

Des records risquent encore de tomber...

En plus de donner un numéro de téléphone, Kalash et Damso ont partagé une adresse et donné un rendez-vous ce jeudi 22 septembre dans Paris. Il s'agissait d'un pop-up store avec des vêtements et le public était nombreux à s'y presser, espérant apercevoir un des deux artistes. Si Dems n'était finalement pas là, Kalash est venu saluer le public. Un moment que l'on a pu vivre quasiment en direct sur Twitter.

Kalash et Damso ne sont pas présents sur les lieux.



« Y’ a personne à l’intérieur. Y’a rien à part des vêtements »



