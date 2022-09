Pusha T travaille sur un album "très spécial"

Les fans de Pusha T pourraient bien avoir de la nouveauté très prochainement..

Pusha T pourraît bien être de retour avec un nouvel album, après le succès de "It's Almost Dry" son précédent projet sorti en avril dernier qui avait été salué par les critiques. L'opus contenait de nombreux featurings de qualité puisqu'on pouvait retrouver des collaborations avec des artistes comme Jay-Z, Kanye West, Lil Uzi Vert, Kid Cudi, Pharrell, Don Toliver et Labrinth, Kanye West et Pharrell ont également produit l'album et pour Pusha T, "It's Almost Dry" était le meilleur projet de sa carrière selon lui.

Lors d'une récente interview avec Spotify, postée sur le compte Twitter de la plateforme, Pusha T annonce travailler sur un album très spécial...

“Je travaille sur mon nouvel album solo, je travaille sur un projet extrêmement spécial pour moi en ce moment mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'agit simplement de musique, de rester compétitif et de montrer qu'il y a une place pour ce que je fais dans le hip-hop, et que ce que je fais dans le hip-hop est crédible, talentueux et vrai."

Pusha T semble donc préparer des grosses surprises pour la suite. Probablement des gros featurings, des clips peut-être des diss-tracks en espérant qu'il ne révélera pas une nouvelle fois un enfant caché de l'industrie. En revanche une chose est sûre, le rappeur New-Yorkais ne laissera sa place à personne, quitte à en effacer certains..