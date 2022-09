13 Block : "Ce n'est pas fini" selon Zed

Voilà de quoi rassurer leur fan base.

En pleine promotion de son dernier projet, Zed a prononcé quelques mots rassurant sur 13 Block et l’avenir du groupe. Non, ce n’est pas la fin.

Que ses fans se rassurent, 13 Block ne fait pas encore partie de l’histoire ancienne. Le groupe sevranais est même dans la tracklist du projet 100% Sevran annoncé pour le 7 octobre. Si rien ne laissait entendre qu’il s’était séparé, cela fait quand même deux ans que le projet du groupe, "BLO II", est sorti. Un temps que Stavo, Zefor, OldPee et Zed ont utilisé à bon escient, en sortant chacun un bon nombre de singles ou de projets. C’est justement pour la promotion de son opus "Soixvnt3 Part 3", dévoilé le 09 septembre dernier, que Zed a donné des nouvelles de son groupe.

Interviewé sur son projet par Mehdi Maïzi pour l’émission Le Code sur Apple Music, le rappeur s’est exprimé sur la situation. Selon lui, chacun vaque à ses projets, mais les membres du groupe restent soudés. Mieux encore, des collaborations sont envisagées et même enregistrées, en attendant la suite, qui s'annonce prometteuse. Il disait :

"Chacun arrive très très lourd. On s’envoie des fois des bails entre nous, tu connais, WhatsApp. Là, chacun fait un peu son chemin. Tu vois ? Pour ensuite se retrouver et faire un truc beaucoup plus big. Il y a des feats encore qui arrivent, là, tu vois ? L’autre il est dans mon projet, l’autre il est dans l’autre. Non, c’est pas la fin. Parce qu’en même temps l’équipe, les amis, ce sont les mêmes. C’est compliqué que ce soit une fin. C’est très compliqué même pour en finir".

Ce n’est donc pas la fin. Un retour en force pourrait même arriver à tout moment. Nous en tout cas, on est prêt et on les attend patiemment.