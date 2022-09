Drake : NAV explique pourquoi il l'a enlevé de son album

Quand la qualité prime sur les streams?

Le canadien NAV est un véritable artiste complet : rappeur, chanteur, mais également producteur, il connaît toutes les facettes de son métier et ça s'est vu dès ses deux premiers albums solos, tous deux certifiés. Le fait qu'il ait bossé avec Drake lui a également ouvert pas mal de portes et au fil des projets il a su s'entourer des noms les plus prestigieux, mais aussi les plus adaptés à sa vision de la musique. Cette semaine, il vient de dévoiler un tout nouveau disque, "Demons Protected by angels".

Un album sur lequel on devait retrouver Lil Uzi Vert, Lil Baby, Travis Scott, Lil Durk, Don Tolliver, Future, Gunna et... Drake. Sauf que ce dernier manque à l'appel et n'apparaît nulle part dans le projet. Normal : NAV n'a tout simplement pas mis le featuring dans l'album. Invité sur le Full Send Podcast, il en a dévoilé les raisons : "Drake est un mec incroyable et on traîne tout le temps ensemble à Toronto. On a fait un morceau. Je pense qu'on aurait pu faire un meilleur morceau et le timing n'était pas bon, ça n'est pas sorti. [...] C'est tellement un énorme artiste que je ne voulais pas mettre le morceau sur l'album et qu'il l'emporte sur tout le reste".

NAV Left a Drake Track Off His New Album 😳 pic.twitter.com/PVyM2RFyrF — Full Send Podcast (@fullsendpodcast) September 9, 2022

Une déclaration qui a choqué les autres personnes présentes lors du podcast. Mais c'est probablement une très bonne décision qu'a pris NAV (ou alors, peut-être encore une "Wrong Decisions"), car un album, c'est très personnel et que si le son n'est pas si bon que ça, en tant qu'artiste, ça doit être impensable de le sortir pour faire des streams et "éclipser" le reste de l'album. Mais la décision n'a pas dû être facile à prendre !