Saboteur Gang : découvrez le tracklisting de la "Saboteur Mixtape"

La tape est prévue pour le 7 octobre 2022.

C'est sans doute un projet qui va animer la fin d'année dans le rap français. Le label parisien Saboteur Records annonce une mixtape réunissant un casting mémorable de rappeurs français dans son projet annoncé pour le 7 octobre 2022 puisqu'on va y retrouver, entre autres, La Fève, Alpha Wann, Nekfeu, Nubi, Prince Waly, Jazzy Bazz, Edge, Infinit', Ratus, Deen Burbigo, entre autres. La tracklist recèle également de combinaisons inédites entre rookies, artistes installés et têtes d'affiche. Au total, ce sont plus de 20 artistes qui sont présents et une quinzaine de beatmakers.