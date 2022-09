Koba LaD est milliardaire !

En terme de vues sur YouTube, mais quand même…

Koba LaD vient de rejoindre le groupe très fermé des artistes ayant atteint le milliard de vues sur YouTube. Une sacrée performance, à seulement 22 ans.

Depuis quelques années, La Détaille est devenu une figure incontournable du rap français. Ce n’est pas pour rien qu’il inspire d’autres artistes comme Stromae. On ne compte plus ses nombreux singles disque d’or, de platine et même de diamant. Il y a quelque temps, il a même battu un record en devant le plus jeune rappeur français de l'histoire à posséder quatre projets certifiés disques d’or. Cependant, il n’y a pas que sur les plateformes de streaming que les chiffres du rappeur d’Évry sont impressionnants. Également sur YouTube.

La chaîne YouTube de Koba LaD est suivie par plus de 3 millions de personnes et ses clips cumulent des millions de visionnages. Des vues qui atteignent (et dépassent) désormais le milliard. L’interprète de "Pardonner" vient donc de rejoindre d’autres rappeurs du game tels que Niska, Gims ou encore Jul et fait désormais partie du cercle convoité, mais fermé des artistes ayant franchi la barre du milliard de vues sur YouTube. Son clip le plus visionné est son featuring avec Niska sur le morceau "RR 9.1" avec 120 millions de vues, mais d’autres titres comme "Daddy Chocolat" en collaboration avec Gazo (56 millions de vues), ou encore "Freestyle Ténébreux 1" (48 millions) ont également contribué à cet exploit.

Bravo Koba LaD !