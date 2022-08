JID : découvrez le tracklisting de "The Forever Story"

Ce vendredi 26 août marque la vraie grosse rentrée dans le rap américain. Outre DJ Khaled et son monstre aux multiples featurings sortira également le nouvel album de JID, "The Forever Story" qui contient également une belle liste d'invités. Le rappeur signé chez Dreamville Records sera en effet accompagné de Lil Durk, Lil Wayne, Ari Lennox, 21 Savage, Yasiin Bey, Johnta Austin, EarthGang, Kenny Mason, entre autres.

Découvrez le tracklisting de "The Forever Story" :

1. Galaxy

2. Raydar -

3. Dance Now- ft Kenny Mason

4. Crack Sandwich

5. Can’t Punk Me - ft Earthgang

6. Surround Sound - ft 21 Savage et Baby Tate

7. Kody Blu 31

8. Bruddanem - ft Lil Durk et Mustafa the Poet

9. Sistanem

10. Can’t Make You Change - ft Ari Lennox

11. Stars - ft Yasiin Bey

12. Just in time - ft Lil Wayne et Kenny Mason

13. Money

14. Better days - ft Johnta Austin

15. Lauder Too - ft Ravyn Lenae et Eryn Allen Kane