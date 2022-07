Wiz Khalifa révèle la pochette et la date de sortie de son nouvel album "Multiverse"

Une bonne nouvelle pour ses fans !

2022 est décidemment l'année de Wiz Khalifa. Après un projet en compagnie de Juicy J intitulé "Stoner's Night", un autre projet commun avec Girl Talk, Smoke DZA et Big KRIT intitulé "Full Court Press", le rappeur a également réédité sa mixtape culte "Taylor Allderdice" sur DSP le 20 avril, 10 ans après sa sortie.

Le rappeur n'a pas fini de nous surprendre et a annoncé sur Instagram que son nouvel album solo "Multiverse" sortira le 29 juillet.

Hitmaka a également confirmé qu'il serait présent dans le projet de Wiz :

"Nouvel album @wizkhalifa le 29 juillet. J'ai un 5 morceau ici. Toujours amusant de faire de la musique avec tes frères !!”

Le nouvel album arrive donc après que le rappeur ait déposé sa cassette "Wiz Got Wings" en 2021, qui a été entièrement produite par Sledgren et a présenté des apparitions de Curren$y, Chevy Woods et Larry June entre autres. L'annonce du nouvel opus arrive aussi en écho à la préparation de Wiz pour sa tournée d'été "Vinyl Verse" avec Logic. Une tournée qui débutera le 27 juillet à Irvine, en Californie et se terminera le 2 septembre à l'amphithéâtre Hollywood Casio de St. Louis, Missouri. Une tournée en grande pompe puisque des artistes tels que 24kGoldn, DJ Drama, Fedd The God, C Dot Castro, Berner ou encore Rubi Rose seront aussi présents.

Wiz Khalifa nous prépare plein de surprises. En attendant, on vous laisse découvrir son dernier single "Bad Ass Bitches" ci-dessous :