Chris Brown : découvrez la tracklist de "Breezy"

Il y a du très beau monde !

C'est l'événement du vendredi 24 juin : Chris Brown sort son nouvel album, "Breezy" et il vient d'en dévoiler le tracklisting. Sur celui-ci, on retrouve 24 titres et de très nombreux feats avec notamment Lil Durk, Fivio Foreign, Lil Wayne, Lil Baby, EST Gee, Jack Harlow, Tory Lanez, Blxst, Bryson Tiller, Ella Mai et H.E.R. etc.

🚨 ‘BREEZY’ OFFICIAL TRACKLIST 🚨 pic.twitter.com/y9QIa1r3yC — Chris Brown Related (@breezyrelated) June 22, 2022 Découvrez le tracklistin de "Breezy"

1. “Wheels Fall Off” feat. Capella Grey and Lil Durk

2. “CAB” feat. Fivio Foreign

3. “Pitch Black”

4. “Possessive” feat. Yung Bleu and Lil Wayne

5. “Addicted” feat. Lil Baby

6. “Call Me Every Day” feat. Wizkid

7. “Closure” feat. H.E.R.

8. “Need You Right Here” feat. Bryson Tiller

9. “Sex Memories” feat. Ella Mai

10. “Hmhmm” feat. Est GEE

11. “Psychic” feat. Jack Harlow

12. “Show It” feat. Blxst

13. “Sleep at Night”

14. “Passing Time”

15. “WE (Warm Embrace)”

16. “Forbidden”

17. “Bad Then A” feat. Tory Lanez

18. “Survive the Night”

19. “Dream”

20. “Slide”

21. “Harder”

22. “On Some New Shit”

23. “Luckiest Man”

24. “Iffy”