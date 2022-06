Drake a surpris tout le monde avec son album "Honestly, Nevermind"

Une fois l'album disponible, Drake s'est fendu d'une longue déclaration poétique dans la description de l'album sur Apple Music.

"J'ai laissé mon humilité se transformer en engourdissement parfois en laissant passer le temps en sachant que j'avais l'endurance nécessaire pour continuer. Je travaille avec chaque respiration de mon corps car c'est le travail et non l'air qui me fait me sentir vivant. C'est préjudiciable, mais mon esprit perfectionniste ne me dérange pas vraiment parce que personne ne sait ce que je pense quand je vais me coucher à 9h et me réveiller à 5 – à moins que je ne le dise en rimes. Je suis arrivé ici en étant réaliste/Je ne suis pas arrivé ici en étant aveugle/Je sais quoi et surtout qui est à mes côtés/Honnêtement… Peu importe. DÉDIÉ À NOTRE FRÈRE V."