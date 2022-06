Post Malone écrit la majorité de ses textes aux toilettes !

Enfin plus précisément sur les toilettes...

Post Malone est un artiste excentrique, on le sait, on ne le découvre pas. Et on ne peut pas dire non plus qu'il fasse preuve de langue de bois. Alors que son dernier album, "Twelve Carat Toothache" vient de sortir, il multiplie les révélations fracassantes. Il a confirmé, presque par hasard lors d'une interview avec Howard Stern qu'il était fiancé et papa d'une petite fille. Sa dernière déclaration est beaucoup moins glamour mais pour le moins amusante. Il vient en effet de révéler qu'il écrivait la majeure partie de ses textes aux toilettes, toujours dans le même entretien. Autrement dit, tout ce que l'on écoute (ou presque) a été écrit alors que l'artiste était assis sur des toilettes... Il a notamment expliqué qu'il allait beaucoup aux toilettes et qu'il occupait son temps à l'écriture là où d'autres peuvent jouer ou lire.

"J'écris beaucoup de chansons sur le trône, ça me vient plus facilement. Je dirais qu'environ 30% de mes albums ont été écrits de cette façon. Cela doit représenter près de 60% de mes lyrics. J'y passe une heure et demie, deux heures par jour en moyenne alors j'y vais avec un bloc-notes. Ce ne sont pas des notes d'iPhone ou d'iTunes ou quelque chose de ce style. J'ai un bloc-notes spécial sur le côté où je peux écrire mes conneries. C'est ma zone spéciale, parce que personne ne va venir te parler pendant que tu chies. Personne, je me fiche de qui c'est. Je ne dirais pas que c'est un refuge mais c'est une sorte d'oasis."

Howard Stern l'a tout de même mis en garde sur le danger de périodes prolongées aux toilettes, car cela peut entraîner des hémorroïdes...

Ce que l'on peut constater c'est que si cette méthode n'est pas vraiment orthodoxe, elle est quand même super efficace, force est de le reconnaître.