6ix9ine et Akademiks : comment ils sont devenus amis

6ixçine et Akademiks sont toujours amis malgré les affres du premier.

Quand le hasard se transforme en amitié : le roman de Tekashi et DJ Akademiks.

DJ Akademiks est devenu ce qui est certainement la source la mieux informée du rap américain. Seul "bémol" à cette carrière incroyable, il est très très ami avec 6ix9ine et il a donc tendance à ne pas être lucide quand il s'agit de parler de Tekashi. Surtout, le rappeur de Brooklyn entraîne régulièrement l'ancien DJ dans ses clashs à répétition. Qu'importe, il reste fidèle quitte à se mettre parfois en difficulté. Pour le site HipHopDX, il est revenu sur son amitié avec la balance la plus colorée du game US.

"On a commencé à se voir alors que j'étais fan de sa musique. "Je ne l’avais jamais rencontré, mais je passe à la chanson "GUMMO". J’ai mis mon histoire de côté et j’ai dit quelque chose comme : “Yo, ça va être l’une des plus grandes chansons depuis 'Hot N-gga' de Bobby Shmurda.”

A cette époque, Akademiks coanimait l'émission "Everyday Struggle" et, pour cela, il s'est rendu à Long Beah où il avait rendez-vous avec le producteur Steve Stoute, l’animateur de la radio Hot 97 Ebro Darden et plusieurs pontes de l’industrie musicale. L'idée du rendez-vous était de faire un point sur la future carrière de Tekashi et l'axe à utiliser pour les futures relations publiques de ce dernier.

Incertain de ce qu’il fallait vraiment faire, Akademiks a suggéré de planifier une interview avec 6ix9ine afin de l’humaniser. C'est là qu'il rencontre le rappeur coloré pour la première fois et le DJ a été surpris par son comportement humble et a fini par faire plusieurs interviews.

"En fait, si notre amitié a commencé, c’est parce que nous avons fait trois entrevues ce jour-là."

Akademiks est aussi l’un des rares à avoir rencontré Daniel Hernandez — non pas la caricature très tatouée 6ix9ine, mais la vraie personne derrière l’image. Akademiks et 6ix9ine finissent par se promener dans Times Square, prendre des photos et parler. Ils ont fini par se retrouver chez un de ses amis d’enfance.

6ix9ine s’est retrouvé mêlé à une affaire RICO quelques mois plus tard et a fini par témoigner contre les Nine Trey Gangsta Bloods au procès, héritant du surnom de "Snitch9ine" en cours de route. Alors qu’il continue de bousculer l’industrie du rap, Akademiks est resté cool avec l’artiste controversé, mais cela ne signifie pas qu’il est d’accord avec tout ce qu’il fait.

"L’histoire de 6ix9ine et moi est un peu différente parce que j’ai l’impression que nous nous sommes entraidés. Je suis arrivé par hasard dans sa vie. Au moment où je l’ai rencontré, il aurait dû avoir beaucoup plus de succès qu'il n'en avait. Sur le plan des affaires, il a été intelligent mais du côté de l’amitié, c’était authentique."

La preuve, aujourd'hui encore et malgré sa désormais très mauvaise situation, Akademiks est toujours derrière 6ix9ine. Si ce n'est pas une belle preuve d'amitié.