Pusha T remercie Pharrell Williams de l’avoir aidé

Il n’a pas oublié qui était là à ses débuts.

Pusha T a rendu un bel hommage à Pharrell Williams après l’avoir invité sur scène lors d’un concert à Los Angeles.

Le président de G.O.O.D Music s’est montré particulièrement reconnaissant le samedi 4 juin. Dans le cadre de sa tournée "Its Almost Dry Tour", le rappeur new-yorkais a pris le temps de remercier la personne qui l’a soutenu au début de carrière, Pharrell Williams. Il faut dire que l’occasion était trop belle. En effet, son album "Its Almost Dry" sorti en avril a été produit par son mentor et Kanye West. Mieux encore, le projet s’est hissé à la première place du Billboard 200, une première pour l’artiste. Lui qui avait prévenu qu’il s’agissait du meilleur projet de sa carrière, il faut croire qu’il avait vu juste.

L’interprète de "Call my bluff" a donc convié le membre des Neptunes sur la scène du Novo à L.A. Une surprise pour ses fans qui ont pu voir les deux artistes performer et partager une belle complicité sur scène. En effet, Pusha T a profité de la venue de son ami de longue date pour déclarer :

"Sans Pharell, il n’y aurait pas de 'Its Almost Dry'. Il a apporté une toute nouvelle dynamique à mon album. Je t’aime mon frère, pour tout ce que tu as fait. C’est toi qui m’a fait entrer dans le game, tu m’a tout appris. Tout ! Des vêtements, un dressing, dis-moi ce que tu veux ? C’est toi qui l’as fait, sérieux, je ne mens pas".

Un beau moment qui semble avoir touché le producteur qui n’a pas pu cacher sa fierté. Il lui a alors répondu "Mec, je suis trop fier de toi mon frère", avant de s’adresser au public :

"Il fait ça depuis plus de 20 ans. Album numéro 1 dans tout le pays. Tout le monde en parle, vous savez que c’est le meilleur album. Merci d’avoir était un soutien toutes ces années. Et tu le sais, quand tu fais un véritable chef-d’œuvre, quand tu sais que tu en tiens un, le truc que tu dis, "it’s almost dry"".

Comme quoi, le rap game (us ou français) ne se compose pas uniquement de clashs. Oui, Pusha T est en beef avec certains artistes comme Drake, mais le rappeur n’oublie pas non plus qui l’a aidé au départ et sait faire preuve de gratitude.