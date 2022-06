Too $hort allume l'ancienne génération "jalouse"

L'ancien sait de quoi il parle.

Si vous écoutez du rap depuis assez de temps, vous avez forcément entendu des anciens vous dire que c'était mieux avant, que les textes actuels sont nuls, que les rappeurs n'ont plus de punchlines. Des généralités qui ont la vie dure, car même si des artistes "nouvelle génération" montrent régulièrement qu'ils sont très doués dans ces domaines, on continue à dire que "le rap c'était mieux avant", avec un mélange de nostalgie et e mauvaise foi. Avant aussi, il y avait du mauvais rap, et du bon, tout comme maintenant, le rap est juste un peu différent. C'est en tout cas ce que Too $hort a déclaré.

Le rappeur de Californie sait de quoi il parle, lui qui est présent dans le rap game depuis les années 80 et a donc pu bien observer son évolution. L'ancien était invité chez le Big Facts Podcast de DS Scream et a carrément dit que les anciens regardaient la nouvelle génération de manière condescendante : "Si tu es un OG et que tu regardes ces jeunes évoluer dans le game, ils font des hits... Tu vois ça et tu dis "c'est de la merde". Comment ça peut être de la merde si ces mecs font autant d'argent, et que les gens aiment ce qu'ils font ? Comment ça put être de la merde ? [...] Je dis ça parce que quand j'étais un jeune, ils disaient que je faisais de la merde et moi je savais ce que ça valait, et je savais que les gens aimaient".

Avec une vingtaine d'albums au compteur, dont un certifié double platine, on peut effectivement dire que Too $hort dit vrai. Il continue en déclarant : "Tu es juste en train de les détester parce que ce qu'ils font est différent de ce que toi tu faisais. Tu jalouses, tu dis que les textes sont faibles, qu'ils n'ont pas de punchlines. Je demande à des jeunes, eux me disent que ces rappeurs ont des punchlines". Il utilise ensuite l'exemple de Young Thug pour illustrer son propos, en disant qu'il ne comprenait pas les paroles du rappeurs au début, mais qu'il a tout de suite vu que si la nouvelle génération le validait, c'est qu'eux, ils comprenaient.

Des mots plein de sagesse de la part d'un ancien. Il faut dire que ces anciens eux-mêmes, de Too $hort à Jay-Z, 50 Cent en passant par Eminem, ont tous été critiqués par des plus vieux qu'eux. Souvent, ces anciens haters ne sont même pas de grandes légendes du rap US, juste de bons rappeurs qui ont eu une petite heure de gloire et jouent aux Gardiens du Temple. Comme dans tous les genres musicaux, tout ne se vaut pas, mais il y a des pépites dans le rap actuel, il faut juste chercher un peu !