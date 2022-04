Snoop Dogg prend 250 000 dollars par featuring !

Ce n'est pas si cher finalement.

Un couplet du Doggfather, ça se mérite et surtout, ça se paie... Snoop Dogg a en effet révélé dans le "Full Send Podcast" qu'un de ses couplets en tant qu'invité sur un morceau se négociait autour de 250 000 $ ! Et ce n'est que pour 16 mesures, le prix augmente si l'artiste veut aussi qu'il apparaisse dans le clip du titre correspondant.

"C'est le prix pour 16 mesures. Quand ce sera le moment de tourner la vidéo, je demande 250 000 $ supplémentaires. Et pour cela, vous n'avez qu'une heure alors il s'agit de ne pas perdre de temps. Commencez à filmer rapidement !"

Pour autant, ce prix n'a semble-t-il rebuté personne jusqu'à maintenant puisque le chien de Long Beach compte plus de 1000 feats à son actif et a travaillé avec quasiment tout le monde, de Kid Rock à Kendrick Lamar en passant par Mariah Carey et Jason Derulo. Et ce n'est pas terminé puisqu'il a confirmé que son prochain feat sera avec le boys band sud-coréen BTS.

Si ce chiffre paraît très élevé, de nombreux autres artistes ont dit qu'ils facturaient des feats avec des nombres à six chiffres. Jay-Z semble d'ailleurs totalement inabordable, Nicki Minaj demanderait 500 000 $ tandis qu'un couplet de YoungBoy Never Broke Again coûterait 300 000 $. L'année dernière, DaBaby s'est vanté de facturer 300 000 $ pour une apparition et le mois dernier, Lil Durk annonçait 350 000$ pour obtenir sa participation. Alors un Snoop à 250 000 $, ce n'est peut-être pas si cher que ça en réalité.