Booba : l'album "Trône" est certifié disque de diamant

Ça va vraiment devenir difficile de détrôner le Duc...

Booba est-il visionnaire ? Cela fait des années qu'il parle du trône dans ses lyrics, celui sur lequel il est assis depuis plus de 20 ans. Dans le titre "Le duc", il dit : "Tu veux détrôner le D.U.C ? Tu vas t'la prendre dans l'uc". Dans "Jour de paye", il rappe : "Tu veux t'asseoir sur le trône ? Faudra t'asseoir sur mes genoux..." Et, aujourd'hui, c'est son album "Trône" (le très bien nommé donc) qui est certifié disque de diamant. C'est le premier projet de B2O à l'être. S'il n'est le champion des certifications, pour une fois il laisse sa place à Ninho, rappelons tout de même qu'en début de carrière, il a vendu une quantité invraisemblable de disques CD, un temps où les certifications n'étaient pas portées par le streaming, l'exploit est d'autant plus grand ! Et le rappeur du 92I n'a pas manqué de s'en féliciter sur les réseaux sociaux où il écrit :

"Le diamant est éternel mais pas la mariée. Merci du soutien absolu que vous avez porté au 92i pendant ces longues années… on s’est fait tout seuls, sans music award sans soutien à l’extrême droite sans feat avec Fatal bazouka sans peur sans plier sans regrets. Merci infiniment et que la force soit avec nous. La piraterie n’est jamais finie. #TRÔNE 🏴‍☠️ @7.corp_92i