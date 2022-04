Pusha T : découvrez le Tracklisting de "It's Almost Dry"

Son projet sera disponible ce vendredi 22 avril !

Pusha T a annoncé lundi la date de sortie de son projet "It's Almost Dry" et c'est prévu pour ce vendredi 22 avril. Le rappeur de Virginia Beach sort enfin son quatrième album et il nous a balancé une photo de la pochette du projet sur Instagram. Une pochette qui se présente sous la forme d'une œuvre d'art multi-texturée, conçue par l'artiste/créateur de mode Sterling Ruby. Le designer avait également imaginé les covers des singles "Diet Coke" et "Neck & Wrist".

Sur l'album, on pourra retrouver des collaborations avec des artistes comme Jay-Z, Kanye West, Lil Uzi Vert, Kid Cudi, Pharrell, Don Toliver et Labrinth. Kanye West et Pharrell ont également produit l'album et, pour Pusha T, "It's Almost Dry" est le meilleur projet de sa carrière.

"J'ai réuni le meilleur des deux mondes, autant en ce qui concerne la production avec deux personnes qui comprennent réellement qui je suis. C'est mon travail le plus complet."

Tracklist de "It's Almost Dry" :

1. Brambleton

2. Let The Smokers Shine The Coupes

3. Dreamin Of The Past (feat. Ye)

4. Neck & Wrist (feat. Jay-Z & Pharrell)

5. Just So You Remember

6. Diet Coke

7. Rock N Roll (feat. Kid Cudi & Ye)

8. Call My Bluff

9. Scrape It Off The Top (feat. Don Toliver & Lil Uzi Vert)

10. Hear Me Clearly

11. Open Air

12. I Pray For You (feat Malice & Labrinth)

Vous pouvez dès maintenant pre-save le projet en suivant ce lien :

https://digital.defjam.com/pushat-iad