Bolemvn pense qu'Hamza est meilleur que Drake et Josman que Kanye West

Pour lui, certains rappeurs français "tabassent" ceux des US.

Bolemvn était l'invité de l’OpenSpace. Dans le cadre de l’interview, il a évoqué des artistes tels que Nekfeu, Hamza ou encore Josman comme étant plus chauds que les plus grands rappeurs US.

Josspace a accueilli Bolemvn dans le septième épisode de la saison 3 de L’OpenSpace. Durant l’entretien, plusieurs sujets ont été abordés, qu’il s’agisse de la carrière de l'interprète de "Chic Choc", de ses connaissances musicales ou de questions un peu plus personnelles. L’artiste s’est également prêté aux jeux de Josspace à travers des quiz et autres délires. L’un d’eux mettait Bolemvn au défi de trouver des artistes francophones aussi talentueux que certains grands rappeurs outre atlantique. En d’autres termes, ceux qui pourraient les terminer en verzuz.

Un exercice qui semble avoir beaucoup plu au rappeur du Bât 7, lui qui s’est déjà montré très critique envers le rap game us. En effet, il n’a pas eu de mal à trouver des noms pour monter sa dream team (composée de six personnes dont lui-même), même si certaines de ses propositions vont certainement faire jaser.

Il commence : "Je crois que Hamza, il tabasse Drake, Josman tabasse Kanye West". Lorsque l’animateur rétorque "Toi tu vas te faire des problèmes", Bolemvn enchaîne : "Même les rappeurs, ils vont se dire, "mais Bolé c’est un ouf" ! ". Lorsqu’est venu le tour de J.Cole, le rappeur a avoué : "Je ne sais même pas qui c’est J.Cole, mais je vais trouver un blase qui lui ressemble, Kool Shen, va le tabasser". Puis ajoute : "NTM, ils étaient chauds, il faut respecter". Quand est venu le tour de Kendrick Lamar : "Alors Kendrick Lamar c’est chaud, mais il faut lui envoyer Nekfeu, il va le bousiller". Il termine : "Lil Baby, lui il faut lui envoyer tout le 7 direct, ou sinon Tiakola, il va le tabasser. Pour Travis Scott, tu me mets moi direct ! Mais c’est plus pour son ex". L’interview s’est terminée sur cette note et avec Josspace et Bolemvn explosés de rire. Un bon moment à prendre avec beaucoup de recul, qu’ils semblent avoir appréciés et nous aussi !