"Eminem est beaucoup trop sous-estimé" selon Jack Harlow

Jack Harlow va même plus loin dans son admiration pour Eminem. Dans une interview à Rolling Stones il y a quelques semaines, il a déclaré qu'il aspirait à être le représentant d'une génération comme l'a été Slim Shady.

"Je veux être le visage de ma génération pour ces dix prochaines années. Nous avons besoin de plus de gens de ma génération qui essaient d'être les meilleurs, et vous ne pouvez pas le faire avec juste des 'bonbons' pour les oreilles, des disques d'ambiance. Vous devez balancer et ma musique est devenue beaucoup plus sérieuse. En moment, mon message est de faire savoir aux c-nnards que j'aime le hip-hop et que je suis l'un des meilleurs de ma génération. Et vous ne pouvez pas faire ça avec nonchalance, comme "Eeey, j'aime les chiennes", même de manière intelligente. Je dois creuser plus profondément cette fois."