Damso annonce deux nouvelles dates à l'AccorHotel Arena

Une nouvelle qui va en ravir plus d'un !

Une bonne nouvelle pour les fans de Damso en ce mercredi nuageux d'avril. Le rappeur belge ne fera pas un, pas deux, pas trois mais quatre dates à Bercy ! L'interprète de "Macarena" vient d'annoncer deux nouvelles dates à AccorHotel Arena , les 14 et 15 Décembre 2022, pour le QALF Tour. On rappelle que le rappeur avait profité du show d'Orelsan pour annoncer son passage à Paris Bercy pour sa tournée, et les deux premières dates le 17 décembre 2022, ont été écoulés en vingt minutes. Ceux pour le deuxième concert qui se déroulera le 16 décembre 2022 en moins de trente minutes.

@THEDAMSO vient d'annoncer 2 nouvelles dates de concert à l'@Accor_Arena 🔥

Après les 5 jours d'@Orel_san au Bercy, c'est au tour de Damso de prendre d'assaut Paris ⚔️ pic.twitter.com/ZE0J1hj0Cj — GENERATIONS (@generations) April 6, 2022

Dams' avait lui-même communiqué sur de possible nouvelles dates quand il a vu que l'engouement pour les deux premières étaient aussi fort. Sur Instagram, il avait écrit :

"J'ai vu beaucoup de messages circuler. C'est possible pour un dernier Bercy, je vous dit quoi d'ici peu. Merci encore. Portez-vous bien et bonne soirée."

Il a donc été plus loin en proposant deux nouvelles dates pour (pour l'instant ?) se poser pendant quatre jours à dans la mythique salle parisienne soit seulement une de moins qu'Orelsan qui détient le record pour un rappeur...

Damso ne cesse d'enchainer les records, "QALF infinity" est l'album le plus écouté sur Spotify en 2021, avec plus de 144 321 904 streams. On a pu le retrouver sur des collaborations inédites récemment, comme sur "Dégaine" avec la grande Aya Nakamura ou sur "Démons" avec la belle Angèle.

La billetterie ouvre ce vendredi 8 avril à midi alors soyez prêt à chopper vos places, on vous laisse le lien juste ici.